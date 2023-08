Gosia Andrzejewicz swój wielki powrót będzie miała w... TVP: "Nie uważam, że mój występ to jakakolwiek deklaracja"

Txyvbubu 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

No bo niby miałaby głodem przymierać, bo jakiś spec od PR wymyslil, ze teraz stacje telewizyjne beda sobie wzajemnie do oczu skakac jak partie polityczne? Zawsze tvp byla rzadowa. Od 30lat tak jest. Teraz tez. I po wyborach tez tak bedzie jak wygra opozycja. Chyba nikogo to nie bedzie dziwilo. I nie bedzie wtedy problemu kto gdzie gra?-czy nadal tvp bedzie przeklete? Po co ten cyrk?!!! Dziennikarze musza zarabiac, producenci musza zarabiac, aktorzy, piosenkarze, tancerze itp.itd. przestancie sie hejtowac za to, ze pracujecie i gdzie!!! Grunt, ze pracujecie, a nie wyciagacie reke do innych!