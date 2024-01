Gosia Andrzejewicz tłumaczy się z proszenia o "DONEJTY": "Zapewniam, że MAM ZA CO ŻYĆ"

Hejka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Słuchajcie, przecież zarabiający pieniądze człowiek sam decyduje o tym, na co je przeznaczy. Zakładam, że nikt nikomu pistoletu do głowy nie przystawia i nie zmusza do przelewania środków na rzecz tej czy innej celebrytki. Jeśli masz ochotę wyrzucić swoje pieniądze na śmietnik - możesz to zrobić. Jeśli masz ochotę przekazać je komuś potrzebującemu, to również jest to Twoja decyzja. Osobiście nigdy nie kupiłam nikomu wirtualnej kawy, co nie oznacza, że ktoś inny nie może tego zrobić. Dajcie ludziom wydawać swoje pieniądze na co mają ochotę.