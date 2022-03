Gotowa na spotkanie ze Stingiem Monika Olejnik przechadza się po Zbawiksie ze swoim Superwiktorem i torebką za 15 tysięcy (ZDJĘCIA)

Po ośmiu latach przerwy gala rozdania Wiktorów powróciła znienacka w tym roku. Impreza ma się odbyć już 31 marca w gmachu Ufficio Primo w Warszawie. Jako że wydarzenie - które ma w założeniu być świętem ludzi kultury i mediów - emitowane będzie przez Telewizję Polską, wielu dziennikarzy i osób publicznych postanowiło je zbojkotować. W pierwszym szeregu stanęli Kinga Rusin, Maciej Orłoś oraz pisarz Mariusz Szczygieł . Gwiazdy były szczególnie oburzone faktem, że zaproszenie do wzięcia udziału w gali wziął Sting , który do tej pory znany był z publicznej walki o prawa kobiet i społeczności LGBT+.

Naturalnie nie trzeba było długo czekać, zanim do akcji przyłączyła się także laureatka Superwiktora z 2001 roku Monika Olejnik. Dziennikarka zorganizowała w środę spotkanie z Mariuszem Szczygłem na Placu Zbawiciela. Na miejsce przyniosła swą pozłacaną statuetkę. Gdy pisarz już do niej dołączył, Olejnik nagrała krótką odezwę do wspomnianego wcześniej Stinga. Wygląda na to, że planuje przekupić artystę, aby odrzucił zaproszenie Telewizji Polskiej.