Grała Elkę w "M jak miłość". Wypadek sprawił, że nagle zniknęła z ekranów. Co robi dziś i jak wygląda Monika Obara?(ZDJĘCIA)

BENY 50 min. temu

MOjego ojca też kiedyś zawinęli na młyn za szczanie w miejsu publicznym i awanturke z władzą. Następnego dnia rodzice szli na ślub i wesele a po ojcu słuch zaginął :D i też prosił o telefon do rodziny, to mu powiedzieli, że to nie holiłódzki film i żadnego telefonu nie będzie :D Matka to osiwiała, bo koledzy widzieli tylko jak wychodził do domu i nikt nie wiedział co sie z nim stało, a tu po drodze taka przygoda :D