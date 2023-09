Grała zakonnicę w "Klanie". Co słychać u 55-letniej Agnieszki Wosińskiej? Musiała zmierzyć się z ogromną tragedią (ZDJĘCIA)

Wybory wasze 20 min. temu zgłoś do moderacji 7 19 Odpowiedz

Kobiety są potrzebne tego jednego dnia aby skreślić X na karcie wyborczej. Potem będą pracować w pocie czoła do 67 roku życia w fabrykach niemieckich usytuowanych w Polsce albo korporacjach zagranicznych . A jak dotrwają to podda się je eutanazji aby emerytury nie pobierały!!!!! Młode natomiast otrzymają bonus na darmową skrobankę. Aby niezwłocznie wróciły do pracy. Budując siłę zagranicznych firm i korporacji usytuowanych w Polsce. Każdy dzień poświęcony na wychowanie bachorów to stratadla zagranicznego kapitału. Zastanówcie się kobiety po co wam bachory to tylko problem!!!!! Bądźcie kobietami wyzwolonymi!!!! Praca do smierci was wyzwoli!!!!!!!!! Arbeided macht Frei!!!!!!!!!!.