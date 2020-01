Grammy 2020. Billie Eilish zwycięża w 5 KATEGORIACH! Wśród nagrodzonych także Lizzo i Lil Nas X

Gala Grammy 2020 to bez wątpienia jedno z największych wydarzeń muzycznych ostatnich miesięcy. "Muzyczne Oskary" od lat uznawane są za jedne z najbardziej prestiżowych w tej branży, a ich wyniki miewają ogromny wpływ na późniejszą karierę wielu artystów. Tegoroczna, 62. edycja tej ceremonii odbyła się jak zwykle w Los Angeles, a poprowadzili ją piosenkarka Alicia Keys oraz zespół Boyz II Men.

W tym roku za największą triumfatorkę wieczoru można bezapelacyjnie uznać Billie Eilish. 18-letnia piosenkarka zdobyła aż pięć nagród spośród sześciu, do których została nominowana. Nastolatka stała się też najmłodszą osobą w historii, która otrzymała statuetkę jednocześnie w każdej z czterech najważniejszych kategorii wieczoru - "nagranie roku", "album roku", "piosenka roku" i "najlepszy nowy artysta". Kolejną artystką, której muzyka została doceniona przez Narodową Akademię Sztuki i Techniki, była Lizzo. Piosenkarka ma za sobą wyjątkowo owocny rok, dlatego otrzymała łącznie trzy statuetki, co oczywiście jest ogromnym sukcesem. Wśród innych nagrodzonych znaleźli się też m.in. Lil Nas X, Tyler, The Creator, 21 Savage czy DJ Khaled. Listę tegorocznych zwycięzców prezentujemy poniżej. Czujecie się usatysfakcjonowani?

Nagranie roku: Billie Eilish - "Bad Guy"

Album roku: Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

Piosenka roku: Billie Eilish - "Bad Guy"

Najlepszy nowy artysta: Billie Eilish

Najlepsze wykonanie solowe - pop: Lizzo - "Truth Hurts"

Najlepsze wykonanie duetu/grupy - pop: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus - "Old Town Road"

Najlepszy album wokalny - pop: Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

Najlepszy album - rock: Cage the Elephant - "Social Cues"

Najlepsze wykonanie - rap: DJ Khaled, Nipsey Hussle, John Legend - "Higher"

Najlepsza piosenka - rap: 21 Savage, J. Cole - "A Lot"

Najlepszy album - rap: Tyler, The Creator - "IGOR"