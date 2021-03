Grammy 2021. Noah Cyrus szokuje w POŚCIELOWEJ kreacji! (ZDJĘCIA)

Choć w wyścigu po statuetkę za "debiut roku" wyprzedziła ją Megan Thee Stallion, to Noah Cyrus udało się wywrzeć największe wrażenie na internautach. 21-letnia siostra Miley Cyrus znana do tej pory głównie ze zmian, które dokonywały się na jej twarzy, zadbała o to, aby nikt na czerwonym dywanie tegorocznej gali Grammy nie mógł przejść obok niej obojętnie.