Grażyna Bukowska była gwiazdą TVP. Musiała odejść przez naciski polityczne: "Miałam dość"

Grażyna Bukowska rozpoczęła swoją karierę w mediach pod koniec lat 70. Wszystko to, co działo się w jej karierze zawodowej, było ściśle związane z Telewizją Polską. Niestety, w pewnym momencie, polityczne wpływy zaczęły negatywnie wpływać na jej pracę, co ostatecznie doprowadziło do jej rozstania z tą stacją.