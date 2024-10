Grażyna Kulczyk wpadła na koncert Patrycji Piekutowskiej. Zrobiła sobie zdjęcie z Teresą i Dariuszem Rosati

Kaszaki zazwyczaj powstają u osób dorosłych, szczególnie mocno do ich rozwoju predysponowane są osoby pomiędzy trzydziestym a czterdziestym rokiem życia. Zwykle też kaszaki zdecydowanie częściej powstają u mężczyzn niż u kobiet. Może też zdarzyć się, że dojdzie do powstania kaszaka u osoby w okresie dojrzewania płciowego – dzieje się tak dlatego, że w tym okresie czasu dochodzi do bardzo znaczących zmian w gospodarce hormonalnej organizmu oraz także bardzo często do zaburzenia pracy gruczołów łojowych.