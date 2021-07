Grażyna Szapołowska nadal nie rozmawia z Janem Englertem: "Udaje, że mnie NIE ZNA"

Klops 5 godz. temu zgłoś do moderacji 305 14 Odpowiedz

Szapałowska doprowadziła nieomal do odwołania spektaklu i wielkich strat. Zignorowała wszystkich - widzów i kolegów z teatru. Poinformowała na kilka godzin przed spektaklem, że jej nie będzie. Englert zachował się właściwie, co potwierdził sąd. Nie dziwię się, że on wciąż ma jej to za złe. Tyle.