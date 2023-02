Grażyna Szapołowska nagrywała zza kierownicy. Jest reakcja policji (FOTO)

Słynna polska aktorka Grażyna Szapołowska prawdopodobnie nieświadomie wywołała we wtorkowy poranek sporą aferę w sieci. 69-latka opublikowała na Instagramie film, który kręciła kierując pojazdem. Odziana w kaptur aktorka wpatrywała się w ekran telefonu i ewidentnie nie była w pełni skupiona na prowadzeniu auta. Publikacja spotkała się ze sporym oburzeniem internautów. Wiola vel Pudi, znana w sieci jako Niewyparzona Pudernica, podobnie, jak w przypadku szkodliwych praktyk Mamy Ginekolog, zgłosiła sprawę na policję.

Żeby potem nie było, że nikt nie zareagował i wydarzyło się jakieś nieszczęście. To nie jest babuleńka, która sprzedaje pietruszkę, żeby dorobić sobie do nędznej emerytury. To jest realne zagrożenie czyjegoś życia i zdrowia. Nie reagując, dajemy ciche przyzwolenie na łamanie prawa. Na drogach ginie mnóstwo ludzi, być może kogoś uratujecie, reagując. Stop chamstwu na drogach. Stop bezkarności elit. Stop wciskaniu kitów - uzasadniła influencerka.