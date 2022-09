Grażyna Torbicka odwiedza mamę, po czym pędzi po fast fooda (ZDJĘCIA)

Grażyna Torbicka jest niewątpliwą legendą polskiej telewizji. Dziennikarka na szklanym ekranie występuje już od niemal czterech dekad i nic nie wskazuje na to, by planowała coś w tej materii zmieniać. 63-latka pozostaje także w kręgu zainteresowania mediów, w związku z czym wciąż zapraszana jest na branżowe imprezy, podczas których nierzadko zachwyca publiczność formą i stylizacjami.

Grażyna odwiedziła Krystynę Loskę, którą postanowiła nieco odciążyć, bowiem opuszczając po dłuższej chwili jej mieszkanie, wyrzuciła śmieci. Przykładna córka po spotkaniu z matką postanowiła wrzucić coś na ząb. Sądząc po tym, jaki lokal wybrała, tego dnia ewidentnie nie miała ochoty na nic wyszukanego. Dziennikarka udała się bowiem do restauracji ze słynnymi złotymi łukami w logo. Postanowiła jednak nie tracić czasu i nie wchodzić do środka. Podjechała więc do okienka, gdzie po kilku minutach mogła odebrać zamówiony posiłek. Niestety, na wykonanych przez fotoreporterów zdjęciach nie widać, na co dokładnie się skusiła.