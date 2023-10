Grażyna Torbicka zdradza SEKRET udanego małżeństwa i wspomina o BRAKU DZIECI: "Są różne przyczyny takiego stanu..."

Grażyna Torbicka ujawnia sekret udanego małżeństwa. Dziennikarka jest żoną od 42 lat

A wracając do sukcesów zawodowych, to sądzę, że one są dobrym budulcem małżeństwa. Moim zdaniem rywalizacja pojawia się właśnie wtedy, kiedy jedna ze stron nie jest spełniona zawodowo, nie ma pewności co do swojej pozycji. My z mężem mamy to szczęście, że w tej sferze oboje bardzo się realizujemy - przekonuje, ujawniając, jak to u nich wygląda: