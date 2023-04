Grażyna Wolszczak grasuje z telefonem w SPA i nagrywa nagich ludzi w saunie...

Gosc 1 godz. temu zgłoś do moderacji 270 1 Odpowiedz

Telefon w saunie? Na to bym nie wpadła. Nawet jak na siłowni jestem w saunie sama to nigdy nie korzystam z telefonu i go tam nie wnoszę. Dla mnie to jest ostatnie miejsce do którego weszłabym z telefonem.