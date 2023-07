Grażyna Wolszczak oceniła Jarosława Jakimowicza. Wiadomo już, co sądzi o TVP

Kamil 14 min. temu zgłoś do moderacji 14 8 Odpowiedz

Dla mnie większym hejterem niż Jakimowicz jest Tusk , który nienawidzi Polski. Jakimowicza trzymają w TVP by o nim mówić i napędzać oglądalność, a te celebryty się podniecają. Tak, najlepiej zmienić władze ale na jaka? Na PO? Trzeba być upośledzonym, by wierzyć ze oni działają w szeroko pojętym interesie polskim. PiS jest partia prorodzinna i naprawdę sprawy LGBT nie są najważniejsze w życiu. To jest niewielki odsetek społeczeństwa i ciekawe czego w PL LGBT nie ma. Prawa do małżeństwa? No cóż trzeba zmienić konstytucję a tego PO nie zrobi. Adopcja dzieci? Brak na to zgody większości społeczeństwa i PO nic do tego.