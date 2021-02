Grażyna Wolszczak przekonuje, że artyści wcale nie żyją jak pączki w maśle. "KOLEŻANKA NIE MA: mieszkania, etatu, perspektyw. MA DEPRESJĘ"

Jarecki 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

czy ja wiem, na co dzień mam kontakt z ludźmi teatru czy takich powiedzmy mniejszych gwiazdeczek to nie idzie im źle, nawet w czasach pandemii. Nie grają, nie mają angaży etc ale prelekcje, wykłady, czy nawet indywidualne kursy to rozliczam non stop i to za gruby hajs. Część jest online, część jako wyspecjalizowane doradztwo etc. omijają jak mogą i dobrze im się zyje. Wiecie jak widzę, że ja zarabiam średnio 12tys netto msc to uważam się za szczęśliwca. Ale napier...alam od świtu do nocy czasem nawet nie śpię jak teraz bo mam stos papierów do przerobienia na 9 rano i potem gonitwa po umówionych spotkaniach w US. No ale umówmy się za taką kasę to możne pocierpieć kilka lat żeby chociaż to ch.lerne mieszkanie spłacić wielkości klatki dla chomika. No ale wracając do gwiazdy średniego formatu lub niższego jak Wolszczak (nie umniejszając jej ale tak jest) to mam kilka osób i one wyciągają krotność tego co ja na luzie. Z tym, ze oni nie narzekają mówią, zę jest spoko. U mnie raczej ci co nie płaczą, że mają małą emeryturę większość z nich dobrowolnie odkłada na różne fundusze część się nawet w pełni ozusowała.