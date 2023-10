Grażyna Wolszczak TŁUMACZY SIĘ ze swojego wpisu pod postem Bomby. "Człowiek idzie spać, a rano się dowiaduje, że AFERĘ ROZPĘTAŁ"

What the f*ck? To serio? Że para taka? - napisała w komentarzu.

Grażyna Wolszczak znów komentuje debiut Bomby i Collinsa. Doczekała się odpowiedzi

Wolszczak tłumaczy się z "afery" pod postem Sylwii Bomby

@sylwiabomba O rany, człowiek idzie spać, a rano się dowiaduje, że aferę rozpętał niechcący. Kocham obu Collinsów bardzo, nominowali mnie zresztą na swoją matkę, więc wzburzenie moje (i to też nie na serio) - dlaczego "matka" dowiaduje się ostatnia. Zawsze kibicuję Gregowi i tym razem też baaaardzoooo!!! Mam nadzieję na szybki wieczorem zapoznawczy - napisała, dodając również, że słowa "what the f*ck" można było przetłumaczyć jako: "co do cholery".