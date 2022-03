Greta Burzyńska opublikowała zdjęcie z dziewczyną. Aktorka z "Na wspólnej" zdecydowała się na coming out (FOTO)

Sylwek 41 min. temu zgłoś do moderacji 125 69 Odpowiedz

W Piotrkowie Trybunalskim otwarto sklep do Ukraińców za darmo z ciuchami, plecakami, butami, itd. Tylko markowe wynoszą - Adidas, Reebok, Nike. I powiedzieli, że tylko do Piotrkowa będą zjeżdżać, bo tu wszystko za darmo rozdają. Dlaczego Polska nie jest Polską? W Polsce szacuje się, że blisko milion ludzi żyje na granicy ubóstwa i tym ludziom się tak nie pomaga. Ja nie mam nic przeciwko Ukraińców, bo za to całe zamieszanie odpowiada nasz rząd. Nie wiem, jaki w tym cel mają i po co wykorzystują Ukraińców, ale dla mnie jest to niepoważne.