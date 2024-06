Grzegorz Bloch nie żyje. Agata Młynarska żegna przyjaciela: "Wciąż nie wierzę"

Monika 29 min. temu zgłoś do moderacji 28 3 Odpowiedz

Byłam ostatnio z siostrą 35 letnią na sorze o północy. Pielęgniarka powiedziała,że 90% przypadków to zakrzepice,wylewy,udary i zawały zwłaszcza osób od 30 do 60tki i tacy też w większości leżą na oddziałach. Masakra co się dzieje z ludzmi,którzy powinni być zdrowi!