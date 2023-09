Grzegorz Komendarek, kucharz ze "Złotopolskich", nie miał łatwego życia. ZGINĄŁ tragicznie w młodym wieku

Ola 21 min. temu zgłoś do moderacji 79 1 Odpowiedz

Fajna historia, jesteś sobie kurzachem, potem okazuje się że jesteś dość charakterystyczny na tyle by grać spokojnie w serialu i innych produkcjach. Zawsze był taki pesymistycznie nastawiony, ale to było dość zabawne. Pamiętam go i aż trudno uwierzyć co to były za fajne czasy koniec lat 90tych i WCZESNE 2000. Słoneczna niedziela, zapach obiadu, rosołu , Familiada ,a potem Złotopolscy. A wcześniej w sobotę 30ton list lista... I fragmenty teledysków jak drzwi do wielkiego świata. Kiedyś tv miała misję