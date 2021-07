Grzegorz Krychowiak odpowiada na ZACZEPKĘ "fana": "Nie zamknę się w szafie DO KOŃCA ŻYCIA, bo nie wyszedł mi mecz!"

We wtorek "Krycha" po raz pierwszy od dawna opublikował post na Facebooku. W komentarzach natychmiast posypała się krytyka.

W obecnej formie czujesz się dobrze na boisku? Bo w meczu ze Szwecją było widać, że piłki raczej przy nodze nie chcesz mieć ; Niestety, ale wyglądało to strasznie... gra w reprezentacji Polski ci nie służy; Siema, kiedy oficjalnie zrezygnujesz z kadry? ; Po wspaniałym, pełnym sukcesów występie na Euro, wreszcie znalazłeś czas/odwagę na Facebooka? - piszą w komentarzach rozżaleni kibice.

Odwagę? Przecież my się tutaj bawimy. To był trudny czas, który chciałem spędzić z rodziną, ale nie zamknę się w szafie do końca życia, bo nie wyszedł mi mecz - odparł.