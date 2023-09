Grzegorz Krychowiak poznał Celię Jaunat, gdy sprzedawała mu płytki. Oszukał ją, a ojciec celebrytki nie chciał, żeby się z nim umówiła

Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat poznali się we Francji, a dokładniej w Bordeaux. Ukochana piłkarza miała wtedy 19 lat i była studentką, która odbywała praktyki w sklepie z luksusowym wyposażeniem do łazienek. 21-letni piłkarz szukał wtedy kafelków. To właśnie wtedy spotkali się po raz pierwszy. Podobno była to miłość od pierwszego wejrzenia.

Kiedy go zobaczyłam, pomyślałam: "O mój Boże, jaki on jest piękny!" To był impuls, że musi mnie zobaczyć, dowiedzieć się, że istnieję! Wstałam, zaczęłam przechadzać się po salonie, udając, że zapisuję jakieś numery czy ceny. I podziałało! Podszedł do mnie, powiedział po francusku: "Bonjour mademoiselle..." - zdradziła Jaunat w wywiadzie dla "Vivy!".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: #dziejesiewsporcie: Grzegorz Krychowiak i niesamowite zwierzęta

Grzegorz Krychowiak zaprosił Celię na randkę bo była "atrakcyjna"

Krychowiak postanowił zaprosić nastolatkę na randkę, ponieważ wydała mu się bardzo atrakcyjna. Poprosił ją wtedy o numer telefonu i zadzwonił następnego dnia

Dużo w życiu wygrałem dzięki uśmiechowi. Wtedy chyba cały czas się uśmiechałem, bo Celia bardzo mi się spodobała. Przy pierwszym kontakcie zazwyczaj decyduje fizyczność. [...] Kiedy ją zobaczyłem, pomyślałem, że jest atrakcyjna i wysoka, a to było dla mnie ważne przy wyborze partnerki. [...] Po kilku minutach poprosiłem o numer telefonu. Zadzwoniłem na drugi dzień - powiedział piłkarz.

Grzegorz Krychowiak zaczął znajomość z ukochaną od kłamstwa

Pierwsza randka nie doszła do skutku, ponieważ ojciec Celii nie pozwolił jej na wieczorną kolację z obcym mężczyzną. Początkowo studentka nie wiedziała nawet, że jej adorator jest piłkarzem. Okłamał ją, mówiąc, że jest studentem. W momencie, gdy Grzegorz powiedział jej o swoim zamiłowaniu do sportu, nie zrobiło to na Jaunat wrażenia, wręcz przeciwnie.

Powiedział mi, że jest studentem, tak jak ja, co mi zresztą bardzo odpowiadało. [...] Uwierzyłam mu. Po jakimś czasie wyznał, że jest młodym piłkarzem, że chce zostać zawodowcem, ale nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Szczerze mówiąc, nawet sobie pomyślałam: ok, mnóstwo chłopaków fascynuje się piłką nożną, marzą o tym, żeby zostać wielkimi piłkarzami i nie udaje im się, więc niech sobie pogra, w końcu mu przejdzie [...] - skomentowała.

Grzegorz Krychowiak oświadczył się na Bora Bora

Żona piłkarza stresowała się przed pierwszym spotkaniem Krychowiaka z jej rodzicami. Mieli oni dość stereotypowe poglądy na temat sportowców i uważali ich za nieodpowiedzialnych i lubiących "ostrą zabawę". Na szczęście bardzo się polubili. Ich związek trwał w najlepsze, aż w 2018 roku podczas wakacji na Bora Bora mężczyzna postanowił się oświadczyć. Rok później, w wigilię, wzięli ślub, o czym poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Magiczne Święta z bardzo wyjątkowego powodu. Mrs & Mr Krychowiak. Wesołych Świąt! - napisali.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.