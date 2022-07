Grzegorz Markocki i Izabela Kowalczyk z "Baru" pobrali się przed kamerami jako PIERWSI NA ŚWIECIE. Pamiętacie ten ślub?

Początek XXI wieku to w Polsce czas, gdy stacje telewizyjne wręcz rzuciły się na reality shows. Były takie, o których wszyscy chcieli jak najszybciej zapomnieć, ale też takie, które zyskały sympatię fanów i do dziś są miło wspominane. Takim właśnie jest program "Bar".

Reality show polegało na pracy w jednym z lokali we Wrocławiu i zbiciu jak największego dziennego utargu. O pozostaniu w programie decydowały zarówno osoby biorące udział w zmaganiach (głosowanie plus-minus), jak i publiczność. Punktem kulminacyjnym każdego tygodnia były gorące krzesła .

Jedną z gwiazd programu, którą do dziś wspominają fani, jest Grzegorz Markocki. Mężczyzna wziął udział w pierwszej edycji "Baru", w której ostatecznie uplasował się na drugim miejscu. W programie zasłynął jednak nie tylko za sprawą charakterystycznego stylu bycia, lecz również związku z inną uczestniczką programu, Izabelą Kowalczyk.

Iza i Grzegorz błyskawicznie zapałali do siebie uczuciem i dali się ponieść namiętnościom - w programie między nimi doszło nawet do zbliżenia. Można śmiało powiedzieć, że relacja pary rozwijała się w ekspresowym tempie. Jeszcze w trakcie trwania reality show Grzesiek poprosił lubą o rękę i wkrótce uczestnicy programu zdecydowali się na ślub. Para powiedziała sobie "tak" pod koniec kwietnia 2002 roku we Wrocławiu, w obecności telewizyjnych kamer, na zawsze zapisując się tym samym w historii programów reality. Iza i Grzesiek byli bowiem pierwszymi uczestnikami tego typu formatów na świecie, którzy zalegalizowali swój związek.