Gwen Stefani w kowbojkach prezentuje zgrabne nogi podczas spaceru z narzeczonym (ZDJĘCIA)

Niedawno Gwen Stefani i Blake Shelton zostali przyłapani podczas przechadzki w kalifornijskiej Pasadenie. Narzeczeni wstąpili na chwilę do studia nagraniowego, a następnie ruszyli do domu. 51-letnia Stefani znana jest z młodzieńczego wyglądu i zamiłowania do kreacji, którymi nie pogardziłyby jej znacznie młodsze koleżanki po fachu. Podczas spaceru z narzeczonym wokalistka postawiła na kolorowy żakiet w geometryczny wzór oraz z dumą zaprezentowała zgrabne nogi w dopasowanej spódnicy mini.