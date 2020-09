Gwiazda "Riverdale" pracowała jako... AGENTKA FBI. Jej specjalnością było łapanie pedofili

Riverdale to obsypany nagrodami amerykański serial kryminalny dla młodzieży, który wypromował cały przekrój idoli nastolatków (w tym Cole'a Sprouse, Lili Reinhart i K.J. Apę). Choć fabuła show z sezonu na sezon robi się coraz bardziej zagmatwana, a "kreatywni" scenarzyści kompletnie zrezygnowali z zachowania ciągu przyczynowo-skutkowego, produkcja stacji The CW wciąż przyciąga przez telewizory i ekrany komputerów wielomilionową widownię. Do tej pory największym zainteresowaniem spośród obsady cieszyli się niezaprzeczalnie odtwórcy ról Jugheada i Betty, którzy przenieśli romantyczną relację również poza plan serialu. Niestety, ich związek nie przetrwał próby czasu i para zdecydowała się rozstać.