Gwiazdor "Hannah Montany" aresztowany za KRADZIEŻ CHIPSÓW! "Był agresywny wobec pracowników sklepu"

No cóż. Wygląda na to, że nie każdy może być Miley Cyrus. TMZ donosi, że kolejna dziecięca gwiazda wypromowana swego czasu przez Disneya skończyła marnie. Tym razem mowa tu o znanym z popularnego serialu Hannah Montana Mitchelu Musso. 32-latek trafił do aresztu w Teksasie.