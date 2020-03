Gwiazdor programu "RuPaul Drag Race" twierdzi, że jego kuzyn zmarł na koronawirusa! "Nikt nie wiedział, że choruje"

Gość 33 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

1. wirus zostaje odkryty w Wuhan gdzie znajduje się labolatorium, które prowadzi badania między innymi nad bronią biologiczną, mutacjami wirusów itd. Dobrze wiemy, że to właśnie światowe potęgi czyli USA, Chiny, Rosja zajmują się badaniami nad bronią biologiczną. 2. wirus dociera do Europy 3. USA zamyka granice dla obywateli krajów Europejskich OPRÓCZ Wielkiej Brytanii. 4. Cała Europa ma kwarantannę OPRÓCZ Wielkiej Brytanii. 5. Właśnie w Wielkiej Brytanii znajduje się instytut badawczy Pirbright, który od 2014 prowadzi badania nad szczepionką na koronawirusa, a dokładnie 13 marca na Google Patenty pojawiła się informacja, że szczepionka została opatentowana i ma status "active" 6. Laboratorium Pirbright jest finansowane przez rząd brytyjski i UWAGA! Amerykańską Fundację Billa i Melindy Gates "Welcomme Trust" 7. Bill Gates właśnie odszedł z Microsoft twierdząc, że woli poświęcić się działalności charytatywnej i skupić na badaniach "przeciwirusowych", ratowaniu świata i przeciwdziałaniu efektowi cieplarnianemu. No cóż za wspaniałomyślność ?! (Dla mnie oznacza to definitywnie, że w labolatorium i produkcji leków/ szczepionek widzi wiekszy zysk niż w pracy dla Microsoftu! ) 8. Bill Gates, Trump, i inne osobowości polityczne i gospodarcze należą do znanej grupy Bilderberg, która jak wiadomo podejmuje decyzje o wszystkim o czym my myślimy, że decyduje rząd. 9. Dlaczego USA próbuje zapłacić teraz niemieckiemu labolarorium za wykupienie dopiero co odkrytego leku na wirusa i mieć na niego wyłączność? 10. Jaki jest związek Wielkiej Brytanii, Chin i USA w całej tej sprawie ???? Czy przypadkiem nie chodzi o destrukcje finansowej i gospodarczej sytuacji Europy ? O zadłużenie krajów europejskich, które doprowadzi do zapożyczenia się kraju w Banku Centralnym, który należy do kogo ? Znowu Amerykanin? Tak. Rodzina Rodshieldów (również należą do Bilderberg) 11. Nie wspomnę o tym, że Wielka Brytania niedawno wystąpiła z Unii Europejskiej - przypadek? Nie sądzę.