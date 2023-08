Gwiazdor sportu, aktor i kryminalista - czy O.J. Simpson faktycznie zabił swoją żonę?

Prawnik 35 min. temu zgłoś do moderacji 26 1 Odpowiedz

W procesie sądowym przedstawiono wiele dowodów, które wskazywały na jego winę, takie jak: 1. Dowody DNA: Na miejscu zbrodni znaleziono krew Simpsona, jego byłej żony i ofiary, co wskazywało na ich obecność w miejscu zdarzenia. 2. Dowody świadków: Istniały zeznania osób, które widziały O.J. Simpsona w okolicach miejsca zbrodni i zauważyły jego podejrzane zachowanie. 3. Dowody telefoniczne: Istniały informacje o kilku niezidentyfikowanych rozmowach telefonicznych przeprowadzonych z telefonu komórkowego Simpsona w nocy morderstwa. 4. Dowody śladów na miejscu zbrodni: Znaleziono ślady krwi na miejscu zbrodni, które wskazywały na przestępstwo. 5. Dowody przemocy domowej: Istniały wcześniejsze doniesienia o przemocy domowej ze strony O.J. Simpsona wobec swojej byłej żony, co wskazywało na konfliktową relację między nimi. 6. Dowody na temat motywacji: Istniały sugestie, że Simpson był zazdrosny i wściekły na swoją byłą żonę, co mogło stanowić motyw dla popełnienia zbrodni. 7. Dowody związane z rękawicami: W procesie pokazano rękawiczki, które miałyby należeć do Simpsona i znalezione na miejscu zbrodni oraz u niego w domu. Jednakże, ich rozmiar wydawał się za mały, co wzbudziło wątpliwości. 8. Dowody świadków na temat Simpsona: W procesie przeciwko Simpsonowi wystąpiło wielu świadków, którzy zeznawali na temat jego podejrzanego zachowania, alibi oraz stanu emocjonalnego wokół czasu morderstwa. Dowody na temat ucieczki: Po morderstwie Simpson uciekł przed policją w słynnej pościgowej ucieczce, co było traktowane jako dowód jego poczucia winy. Polecam książkę Pani prokurator M.Clark, tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione. Reasumując- tak, zabił Nicole.