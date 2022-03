Gwiazdy Hollywood pozują na rozdaniu Producers Guild Awards w Los Angeles: Kristen Stewart, Will Smith, siostry Williams (ZDJĘCIA)

Szkoda 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Szkoda, że pod artykułem o rzekomej pomocy Kutchera i Kunis nie da się dać komentarza, bo to co zrobili woła o pomstę do nieba. Zebrali od ludzi miliony dolarów żerując na współczuciu do Ukraińców, a całą kwotę zamiast przekazać na organizacje humanitarne przeleją do PRYWATNYCH FIRM, w których całkiem przypadkiem Kutcher jest AKCJONARIUSZEM! Serio, jak kraść to miliony, co nie?