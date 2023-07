Gwiazdy jako draq queen w nowym show TVN. Wśród zaproszonych... Radosław Majdan. Wiadomo, kto zasiądzie w jury

Jak dowiedział się "Fakt", w planowanym programie ma wystąpić ośmiu znanych mężczyzn, którzy będą przeistaczać się w postać draq queen. Metamorfoza ma być na tyle duża, aby widzowie mieli problem z odgadnięciem , kto kryje się za daną postacią. Podobnie jak było to we wcześniej wspomnianym "Mask Singer".

Radosław Majdan jako draq queen w nowym show TVN

Nie wiadomo jeszcze, kto wystąpi w programie, jednak jak podaje "Fakt", taką propozycję otrzymał już Radosław Majdan . Co ciekawe, mimo początkowych obiekcji, jest coraz bardziej skłonny na przygodę z dragiem. Ponoć namawia go sama Małgorzata Rozenek.

Na początku Radosław nie był zachwycony tą propozycją, bał się, że zaszkodzi to jego wizerunkowi macho, facetowi, który od lat buduje swój wizerunek jako znawca sportu i to typowo męskiego. Ale stawka jest kusząca, a do tego jego żona Małgorzata go do tego zachęcała. Więc może się zgodzi - zdradza osoba z produkcji w rozmowie z tabloidem.