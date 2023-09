Gwiazdy świętują 5. urodziny polskiego "Vogue'a": Aleksandra Domańska, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Magda Mołek... (ZDJĘCIA)

Ola 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

11 września zmarła ich redaktorka, ale odpustowy show must go on w najlepsze. A sama gazeta beznadziejna. Silenie się na artyzm, który jest jednak totalnie pretensjonalny. I wiadomo, że w tym biznesie idzie o to, by posprzedawać reklam i PR-ków.