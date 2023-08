Gwiazdy w stylizacjach na powrót do biura: Macudzińska, Pisarek, Sokołowska, Tusk... (ZDJĘCIA)

Katarzyna Tusk na swoim instagramowym profilu podzieliła się z followersami refleksją, że "sierpień to niedziela wszystkich miesięcy. Wciąż jest słodko, ale nad głową wisi już wrześniedziałek." My się z tym zgadzamy i już powoli przygotowujemy się mentalnie do przestawienia się z trybu wakacyjnego na codzienne obowiązki. Na szczęście gwiazdy umilają nam ten proces, inspirując do tworzenia "stylówek" w sam raz na rozpoczęcie roku szkolnego czy powrót do biur. Czyj outfit warto w tym kontekście odtworzyć?