Gwiazdy ŻEGNAJĄ Emiliana Kamińskiego: Anna Mucha, Olaf Lubaszenko: "Brakuje słów, brakuje tchu..." (ZDJĘCIA)

W poniedziałek, 26 grudnia, do mediów trafiła niezwykle smutna informacja. Polska Agencja Prasowa poinformowała, że Emilian Kamiński zmarł w wieku 70 lat. Przykre wieści zostały również potwierdzone przez rzeczniczkę Teatru Kamienica, a niedługo później wieści o odejściu artysty, pojawiły się na facebookowym profilu teatru.

Emiliana Kamińskiego nie trzeba nikomu przedstawiać, bowiem aktor ma na swoim koncie wiele kreacji aktorskich i występów w popularnych produkcjach. Równie znany był także jego głos - przez lata realizował się w dubbingu. To właśnie on podkładał głos między innymi krabowi Sebastianowi w "Małej Syrence", czy Pumbie w "Królu Lwie". Nie sposób również nie pamiętać jego występu w "Szaleństwach panny Ewy", a nieco młodsze pokolenie może kojarzyć do z roli doktora Cisowskiego w "Szatanie z siódmej klasy". Przez wiele lat występował również w "M jak miłość", wcielając się w rolę ojca Madzi.