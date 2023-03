Gwyneth Paltrow twierdzi, że wypadek narciarski był próbą NAPAŚCI SEKSUALNEJ: "Wjechał mi między nogi"

Iga 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To nie jest dziwne tłumaczenie. Niestety faceci właśnie tak robią. ZNam to z własnego doświadczenia. I z doświadczenia moich koleżanek. A jak masz pretensje to ci mówią, że to takie śmieszne...