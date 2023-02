Hailey Bieber ma OBSESJĘ na punkcie Seleny Gomez?! Internauci mają nową teorię i przedstawiają DOWODY

ona32 35 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

ale fakt ze wszystko to wstawiała po 2 dniach od kiedy Gomez wstawiła coś. ALe ciężko sie jej dziwic skoro jej mąż na pytanie co go najbardziej motywuje i skąd ma wenę odpowiada że po swojej EX hahaha. No nie da sie zaprzeczyć że wiele "zgapią" od Gomez a w dodatku ciągle próbuje jej wbić szpile jak ost z brwiami hahaha boze jaka ta Hailey jest "mean girl"