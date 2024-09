Hailey Bieber na pierwszych zdjęciach po porodzie. Do SPA udała się w towarzystwie ochroniarza

Hailey Bieber pierwszy raz "przyłapana" po porodzie

Hailey Bieber do tej pory starała się unikać paparazzi. W końcu udało im się ją "przyłapać" pierwszy raz po porodzie, kiedy to zmierzała do SPA w towarzystwie ochroniarza. Celebrytka postanowiła sobie zafundować chwilę relaksu od rodzicielskich obowiązków. Na tę okazję wybrała wygodną stylizację składającą się z szerokiej bluzy oraz legginsów, do których dobrała sportowe buty. Żona Justina Biebera starała się zakryć przed reporterami okularami przeciwsłonecznymi.