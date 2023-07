Hailey Bieber podsumowuje DRAMĘ z Seleną Gomez: "Obrzydliwa nienawiść..."

Oma 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Nie zapominajcie, że Harley planowała bycie z nim jak on jeszcze był z Selena, więc rozumiem , że tak ja znienawidzili bo nie wpiernicza się w cudze życie i związek!!!!! Mało tego wykorzystała to, że ma znanego tatusia, ktory ich zapoznał i to już mega słabe jest. On nigdy nie zapomnij o Selenie bo taka miłość zdarza się tylko raz w życiu! , ❤️🧡💛💚