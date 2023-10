Hakerzy z grupy Anonymous twierdzą, że WŁAMALI SIĘ na konto jednego z zamieszanych w aferę youtuberów! "MAMY CIĘ" (FOTO)

Nie cichną echa wokół głośnej afery pedofilskiej w polskim internecie. Chodzi oczywiście o Pandora Gate . Skandal wybuchł po tym, jak popularny youtuber Stuu został zdemaskowany przez innego twórcę internetowego, Sylwestra Wardęgę. W nagraniu, które w niespełna trzy dni zostało odtworzone 7 milionów razy, pojawiają się dowody na to, że Stuu w obrzydliwy sposób zagadywał do nieletnich fanek.

Hakerzy dołączają do śledztwa ws. Pandora Gate

Najpierw haktywiści, bo tak też są nazywani, zapewnili na X (dawny Twitter), że to co dzieje się od kilku dni w środowisku polskich influencerów, nie jest im obojętne. I rzeczywiście wygląda na to, że przeszli już do działania, choć jak na razie ich wpisy są dość enigmatyczne.