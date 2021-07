Halina Mlynkova URODZIŁA!

Niedawno 44-latka Halina Mlynkova niespodziewanie ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Wieści o błogosławionym stanie potwierdziła w rozmowie z dziennikarzem "Pytania na śniadanie" , który dopatrzył się u niej ciążowego brzuszka. Wkrótce okazało się, że intuicja go nie zawiodła.

Po ogłoszeniu radosnej nowiny w sieci piosenkarka przyznała potem, że planowała zachować tę informację dla siebie do samego końca. Z pewnością ułatwił jej to czas pandemii, który sytuacja zmusiła ją do rezygnacji z koncertowania na czas restrykcji i walki z COVID-19.