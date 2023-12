Hanna Lis chwali się DOROSŁĄ CÓRKĄ na tle świątecznej choinki! Jak dwie krople wody? (FOTO)

Hanna Lis pokazała córkę. Czym zajmuje się Julia Kozińska?

Widok Hanny i Julii razem to dla instagramowiczów wyjątkowy rarytas. Dziennikarka sama zresztą może widywać córkę tylko w ograniczonym zakresie. Julia wyprowadziła się bowiem na studia do Amsterdamu i to tam właśnie postanowiła rozpocząć dorosłe życie. Dziewczyna zgłębiała wiedzę z zakresu "communication science". Po jakimś czasie w Holandii dołączyła do niej młodsza siostra Anna, która akurat para się modelingiem.