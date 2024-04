Hanna Lis ostro reaguje na aferę z Dagmarą Kaźmierską. Uderza w swoich znajomych, którzy ją obserwują: "PATOLOGIA"

dfgh 1 godz. temu zgłoś do moderacji 410 2 Odpowiedz

4 dni temu Krzysztof Ibisz ją komplementował, nazwał ją " naszą królową". Krzysztof jest producentem " TzG", to on decyduje o tym kogo zaprosić do programu. Zaprosił sutenerkę i stręczycielkę, bo liczy się tylko to, żeby jak najwięcej zarobić. Pod jego pięknym uśmiechem i gładką twarzą kryje się człowiek bez zasad moralnych