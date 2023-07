Hanna Lis wzięła ślub, gdy miała 19 lat. "To była głupota". Kim jest pierwszy mąż dziennikarki?

Hanna Smoktunowicz przez rok studiowała japonistykę, zanim zdecydowała się na zmianę kierunku i rozpoczęła studia italianistyczne na prestiżowym Uniwersytecie Warszawskim. To właśnie tam, w murach akademickich, spotkała Roberta Smoktunowicza, prawnika, który był od niej starszy o osiem lat. Robert, urodzony 30 stycznia 1962 roku, był wówczas młodym, ambitnym absolwentem prawa, który podczas swoich studiów angażował się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Znacząco przyczynił się do organizacji Komisji Koordynacyjnej NZS w Warszawie oraz do przeprowadzenia strajków studenckich na UW w latach 1980–1981.

Nie wracam do przeszłości. Zwłaszcza tej zaprzeszłej. Gdy kobieta nie ma z mężczyzną dzieci, życie po prostu wymazuje go z pamięci. Bywa też, że solidna trauma mocno wspomaga amnezję – przyznała.

W decyzji o rozwodzie pomógł mi, paradoksalnie, ksiądz. Miałam dwadzieścia kilka lat i tkwiło we mnie wciąż idealistyczne przekonanie, że trzeba walczyć do końca. Ów zaprzyjaźniony ksiądz wyjaśnił mi, że owa "walka do końca" będzie walką do mojego końca. Więc odeszłam.