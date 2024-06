Hanna Śleszyńska pożegnała byłego męża, prezentując archiwalne kadry. Aktor Wojciech Magnuski zmarł w wieku 66 lat

Pudelek 16 min. temu zgłoś do moderacji 29 14 Odpowiedz

Kilkudziesięciu cudzoziemców próbowało dostać się do Polski z Białorusi, pokonując rzekę Przewłokę. "Rzucali w stronę polskich patroli kamieniami" - i co na to (Nasza) Barbara ,Ostaszewska i inne celebrytki!!!!! Pytam