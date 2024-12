Hanna Żudziewicz NIE WYSTĄPI w wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami"!

Zapowiedzi kolejnej edycji " Tańca z Gwiazdami " są już w toku, a nazwiska potencjalnych uczestników wzbudzają ogromną ciekawość. Emocje wywołują nie tylko tytułowe gwiazdy, ale także tancerze, którzy będą im towarzyszyć. Nie jest tajemnicą, że w nadchodzącej edycji show na pewno nie zobaczymy Michała Danilczuka , który przeszedł do TVN.

Kochani, niestety, nie zatańczę w kolejnej edycji "Taniec z Gwiazdami". Piszę to, ponieważ dostaję od was mnóstwo zapytań na ten temat. Kocham ten program, ale z powodu dużej ilości zobowiązań, na wiosnę muszę zrobić sobie przerwę. Oczywiście będę śledziła program i trzymała kciuki za uczestników. Wiem, że mam tu spore grono fanów programu, dlatego na pocieszenie napiszę , do zobaczenia w jesiennej edycji - czytamy.