Harry Styles NIE CHCIAŁ pozować obok Olivii Wilde na premierze wspólnego filmu! (WIDEO)

Mowa ciała

Ojoj on ma taką mine jakby właśnie do niego dotarło z kim tak naprawdę sypia, a ona dobra mina do złej gdy. Szczególnie wymowne jest to zdjęcie jak ona patrzy w jego stronę z nadzieją, że on spojrzy, a on już nigdy więcej nie chce patrzeć w jej stronę.