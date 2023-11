Harry Styles oficjalnie debiutuje w NOWEJ fryzurze. Fani ZAŁAMANI: "To już nie jest Harry"

Losy Harry'ego Stylesa wzbudzają ogromne zainteresowanie zarówno jego fanów, jak i mediów. Przypomnijmy, wokalista kilka miesięcy temu zakończył światową trasę koncertową, która objęła również Polskę. Swego czasu sporo mówiło się o kolejnych koncertach byłego muzyka One Direction, równie dużo uwagi poświęcano jednak jego życiu prywatnemu. Od czasu głośnego rozstania Harry'ego z Olivią Wilde tabloidy co rusz łączą go z kolejnymi znanymi kobietami. Kilka miesięcy temu spekulowano na przykład o romansie Stylesa z Emily Ratajkowski, w ostatnim czasie plotkuje się zaś o jego związku z aktorką, Taylor Russel.

Harry Styles oficjalnie debiutuje z nową fryzurą. Fani wokalisty w szoku

Od kilku dni o Harrym Stylesie bez wątpienia najgłośniej mówi się w kontekście jego radykalnej metamorfozy. W ubiegłym tygodniu media obiegły zaskakujące zdjęcia wokalisty wykonane podczas koncertu U2 w Las Vegas. 29-latek oglądał widowisko słynnego zespołu w towarzystwie domniemanej partnerki Taylor Russell, jednak to wcale nie ten szczegół okazał się dla mediów najbardziej intrygujący. Na zdjęciach z wydarzenia opublikowanych przez serwis TMZ można było bowiem dostrzec nową fryzurę Harry'ego Stylesa. Ku zaskoczeniu wielu, wokalista znany z charakterystycznej burzy loków zdecydował się ściąć włosy na krótko.

Zdjęcia wykonane Harry'emu na trybunach stadionu w Las Vegas wyraźnie zszokowały wielu jego fanów. Choć niektórzy wielbiciele Brytyjczyka z pewnością nie zdążyli jeszcze oswoić się z jego drastyczną metamorfozą, Styles zdążył już zadebiutować w nowej fryzurze. W środę należąca do Harry'ego marka Pleasing ogłosiła, że wkrótce wypuści na rynek swój pierwszy zapach. Na oficjalnym profilu firmy opublikowano również zdjęcie wokalisty, na którym ten po raz pierwszy oficjalnie zaprezentował światu nową fryzurę.

Nasz założyciel, Harry Styles, wznosi toast z przyjaciółmi z okazji premiery Pleasing Fragnance w Londynie. Listopad 2023 - możemy przeczytać pod zdjęciem wokalisty.

Na wspomnianej fotografii możemy zobaczyć, jak krótkowłosy i ubrany w sweter swojej marki Styles pozuje, wpatrując się w obiektyw. Do tej pory pod nowym zdjęciem wokalisty pojawiło się już ponad 30 tysięcy komentarzy. Jak można się domyślić, większość z nich dotyczyła drastycznej metamorfozy muzyka. Zdania fanów co do nowej fryzury Harry'ego były mocno podzielone - choć wielu nie ukrywało, że woli artystę w poprzedniej wersji, nie brakowało także osób, którym spodobała się jego nowa fryzura.

O mój Boże; Ludzie, w końcu ściągnął perukę; To nie jest już Harry Styles; Dlaczego on jest łysy, zastrzelcie mnie; O nie, to prawda; Łysieje; Co zrobiliśmy, żeby zasłużyć sobie na tę zdradę; Obniż te ceny Harry, nie będę płacić za twój przeszczep włosów; Krzyczę, płaczę, wymiotuję; Czy on idzie do więzienia, czy coś w tym stylu? Co do cholery, Harry, twoje loki! - ubolewali internauci.

Nie wiem, ludzie, osobiście to uwielbiam; Nienawidzę tego, jak dużo on dostaje hejtu i ile artykułów jest publikowanych itp. (...) Uważam, że jest piękny, jak zawsze i nowy look uwydatnia jego oczy; Wszyscy są wściekli z powodu loków i będzie ich brakować, ale ja żyję dla jego nowego looku, ten facet naprawdę jest w stanie dobrze wyglądać we wszystkim; Nie mogę kłamać, wciąż wygląda tak dobrze - chwalili fryzurę Harry'ego inni użytkownicy.

Zdjęcie Harry'ego w nowej fryzurze opublikowano również na instagramowym profilu magazynu "Vogue". Internauci w komentarzach pod postem również mieli dużo do powiedzenia na temat odmienionego wyglądu artysty.

To już nie jest Harry Styles, tylko Styles; Zdejmijcie to zdjęcie, nie potrzebuje, żeby to było potwierdzone; Największy jump scare tego wieku; Myślałam, że 2023 nie może być gorszy, myliłam się; Obalił zarzuty: "Zapuściłeś włosy" [nawiązanie do utworu Taylor Swift - przyp. red.]; Hairless [bezwłosy - przyp. red.] Styles; Moje oczy; Po tym, jak Taylor powiedziała: Zapuściłeś włosy", nie chciał już mieć długich włosów - pisali internauci.

Nie jest tak źle, prawda?; Nigdy nie byłem jego fanem, ale ta fryzura sprawia, że jest choć trochę interesujący; Wciąż Cię kochamy, Baldy Styles - komentowali inni użytkownicy.

Zobaczcie nową fryzurę Harry'ego Stylesa.

