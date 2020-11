Harry Styles pierwszym mężczyzną W HISTORII z własną okładką amerykańskiego "Vogue'a"! (ZDJĘCIA)

Już jako dziecko lubiłem się ubierać z fantazją - zdradza dziennikarzom Vogue'a. Byłem bardzo mały, gdy musiałem założyć kolorowe rajstopki do szkolnego przedstawienia . Pamiętam, że to było dla mnie strasznie dziwne. Myślę, że to wtedy wszystko się zaczęło.

Co noszą kobiety. Co noszą mężczyźni. Dla mnie to nie ma znaczenia. Kiedy widzę świetną koszulę i ktoś informuje mnie: "Ale ona jest dla pań", myślę sobie: "No i co z tego?". To nie sprawi, że przestanę chcieć ją nosić. Sądzę, że kiedy zaczynasz czuć się pewniej sam ze sobą, to wszystko staje się o wiele łatwiejsze - zdradza gwiazdor w grudniowym numerze Vogue'a.