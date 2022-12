Heidi Klum odsłania walory w obcisłym kombinezonie, maszerując na randkę z młodszym o 17 lat małżonkiem (ZDJĘCIA)

Ona 5 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Dlaczego pudel nigdy nie napisze "zazdrościmy" tylko "zazdrościcie?" tudzież "jesteście pod wrażeniem formy h Heidi?" zamiast "jesteśmy..."? Po co nam wciska emocje i odczucia, które większości nie dotyczą. Jest ładna i zgrabna, miło popatrzeć, ale po co od razu czwarty z grzechów głównych w to mieszać i przypominać czytelnikom, że nie są tak bajeczni jak te celebrytki?