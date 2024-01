Heidi Klum plażuje TOPLESS ze sporo młodszym mężem. Tak żegnali stary rok (ZDJĘCIA)

Margot 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Piękna, zgrabna, wysoka i bogata. Jej koleżanki z branży - prócz urody, ciała - nie miały tyle szczęścia, zarabiały mniej, więc marnują piękno dla starych, brzuchatych dzianych. Garstce się może udało, bo mają przystojnych milionerów, jak te z VS, ale to tylko 18% może. Jak obie strony są zadbane, ładne, to serio różnica wieku nie razi. Gdyby przeciętny 50+ był jak Clooney, czy Pitt, to nie dziwiłabym się młodym, że na nich lecą, ale rzeczywistość ma się inaczej…