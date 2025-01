Helena Deeds cieszy się z powrotu Trumpa i UDERZA w Rusin: "Tylko po ciepłych krajach zasuwa i pokazuje, w jakim spa jest. Niech się zajmie Polską!"

Helena Deeds zgadza się z założeniami Trumpa. Narzeka na ostatnie lata w USA

Dzięki Bogu, że wrócił. Gdyby on nie przyszedł i demokraci dalej by rujnowali Amerykę, to byłaby katastrofa. Ameryki by nie było. On będzie miał ciężkie zadanie, żeby naprawić to, co oni zrobili. Był covid, pożary i Ameryka się rozpadała. To, co się działo na ulicach... My płacimy bardzo duże podatki, property tax (podatek od nieruchomości - przyp. red.), co wy jeszcze w Polsce nie macie. To są tysiące dolarów - mówiła rozemocjonowana o ostatnich latach.